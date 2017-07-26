Путин одобрил идею реформировать систему психоневрологических интернатов

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью реформировать систему психоневрологических интернатов в России, но предостерег от того, чтобы действовать в этой сфере по принципу шоковой терапии.

На встрече с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и волонтерами глава государства напомнил, что в России действуют свыше 500 таких учреждений, которые создавались еще в советское время.

"Я согласен с тем, что нужно многое там менять, это совершенно очевидно… Но готовы ли в регионах другие способы решения проблемы", — заметил он.

На замечание президента петербургской благотворительной организации "Перспектива", что исправить ситуацию можно только решительными действиями, президент напомнил: "В 90-е годы это называлось шоковой терапией, тогда говорили, что нужно все рубануть, а другие возмущались и предрекали обнищание и развал всей социальной сферы. Инициаторы этой шоковой терапии говорили, что, ничего, по-другому невозможно".

"Это сопровождается тяжелыми последствиями, нам нужно попробовать их избежать. Но я полностью согласен в том, что оставлять эту систему как она есть и ничего не делать — это неправильно, нам нужно двигаться в направлении ее трансформации", — подчеркнул глава государства.

Он согласился, что нужно не только дробить такие интернаты, но и менять систему изнутри. Также, по словам Путина, "недопустим конфликт интересов в руководстве этих учреждений (директора которых по совместительству являются и опекунами подопечных этих интернатов)".

Президент пообещал также оградить от давления журналистов, которые пишут о проблемах таких интернатов. "Вы сказали, я услышал, надеюсь, этого будет достаточно. Если нет, то отреагируем должным образом", — сказал он.

Как подчеркнул президент, "это очень тонкая, чувствительная сфера, и нужно двигаться в направлении ее решения". Он, в частности, согласился, что есть проблема в связи с отсутствием закона о распределенной опеке, о котором ему рассказали благотворители. В отсутствие этого закона пожилые родители, которые передают своего ребенка-инвалида на попечение в соответствующий интернат, лишаются права опеки над ним, которая переходит к директору учреждения.

"Я согласен, это замкнутый круг", — отметил президент.