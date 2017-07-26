Самолет с задержанной в Турции девочкой из России приземлился в Москве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самолет с задержанной в Турции шестилетней россиянкой и ее отцом на борту приземлился в московском аэропорту "Шереметьево", свидетельствуют данные табло прилета.

Согласно данным табло аэропорта, рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU2137 из Стамбула прибыл в "Шереметьево".

Ранее и. о. пресс-атташе посольства России в Анкаре Александр Лешуков заявил РИА Новости, что дипмиссия обратилась в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны. RT со ссылкой на свекра Светланы Валерия Уханова сообщил, что женщина с дочерьми и гражданским мужем в середине июня поехали на отдых в Анкару, но через некоторое время его сын Сергей выяснил, что они были задержаны 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого Сергей Уханов просил помочь в скорейшем возвращении дочери на родину, сообщил в понедельник, что девочка передана родному отцу. Позднее посольство РФ в Анкаре подтвердило эту информацию.