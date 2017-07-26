Скворцова рассказала о росте числа иностранцев, приезжающих лечиться в РФ

ГОРКИ, 26 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о росте числа пациентов из Израиля, Германии и Великобритании, которые приезжают лечиться в Россию.

По её словам, количество иностранных граждан, приезжающих в Россию за лечением, увеличилось до 60 тысяч человек, в прошлом году было на 40 тысяч меньше. "У нас просто сейчас в геометрической прогрессии увеличивается количество людей, которые из других стран приезжают к нам получать медицинскую помощь. За первые пять месяцев 60 тысяч, а я только докладывала в прошлом году, за год 20 тысяч", — сказала она журналистам.

"У нас есть пациенты из Германии, из Израиля, из Великобритании, причём если раньше это была, скажем, наша стоматология, которая была много дешевле, чем стоматология в этих странах, то сейчас это совершенно широкий спектр: это репродуктивные технологии. Они, пожалуй, опередили все", — отметила Скворцова.

По её словам, в России лучшая школа ЭКО (экстракорпорального оплодотворения — ред.). "Люди, которым не удались попытки в Германии, в Нью-Йорке, они приезжают к нам", — добавила министр.

Помимо этого, по ее словам, иностранные пациенты едут в Россию за лечением у ортопедов, нейрохирургов. "У нас фантастический опыт. Когда весь мир отказывается от каких-то операций, в том числе у детей, наши специалисты это делают блестяще", — считает Скворцова.