Минстрой оценил организацию городской среды в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Калининградская область заняла третье место в рейтинге министерства строительства России по созданию комфортной городской среды, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что результаты рейтинга регионов стали известны по итогам семинара по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который состоялся в Краснодаре под руководством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса.
По информации регионального правительства, в этом году в Калининградской области будет благоустроено 45 дворов и более 30 тысяч квадратных метров общественных территорий. На их ремонт направлено 289 миллионов рублей, из которых 167 миллионов — средства федерального бюджета, 98 миллионов рублей выделяет областной бюджет, 25 миллионов — местные бюджеты. В Калининградской области собственники жилых помещений софинансируют проект в размере не менее 5% от стоимости всех работ.