Минстрой оценил организацию городской среды в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Калининградская область заняла третье место в рейтинге министерства строительства России по созданию комфортной городской среды, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По результатам текущего этапа реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" Калининградская область уверенно замыкает тройку лидеров, набрав 42 балла из 56 возможных. Первую позицию занимает Калужская область, набравшая 46 баллов. Второе место разделили Красноярский край и Чеченская республика с 43 баллами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты рейтинга регионов стали известны по итогам семинара по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", который состоялся в Краснодаре под руководством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса.

По информации регионального правительства, в этом году в Калининградской области будет благоустроено 45 дворов и более 30 тысяч квадратных метров общественных территорий. На их ремонт направлено 289 миллионов рублей, из которых 167 миллионов — средства федерального бюджета, 98 миллионов рублей выделяет областной бюджет, 25 миллионов — местные бюджеты. В Калининградской области собственники жилых помещений софинансируют проект в размере не менее 5% от стоимости всех работ.

Другие новости региона читайте здесь >>