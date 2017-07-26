Татарстан тестирует технологию автоматического поиска человека

КАЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Технология автоматического определения местонахождения человека, позвонившего по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", апробирована и работает в тестовом режиме в Татарстане, сообщает министерство информатизации и связи республики.

"Теперь операторы республиканского центра обработки вызовов-112, принимая вызов о помощи, смогут сразу определять геолокацию человека, находящегося в зоне происшествия. Ранее место ЧП определялось операторами только со слов звонившего. Обозначить точное место происшествия вне населенного пункта было затруднительно", — говорится в сообщении.

Как отмечается, знание координат местонахождения человека, звонящего на номер "112", позволит спасателям быстрее прийти на помощь.

Технически новшество реализовано путем передачи данных от операторов связи о фактическом местонахождении абонентов в единую информационную систему "ГЛОНАСС +112", передача данной информации регламентирована приказом Минкомсвязи России, отмечается в сообщении.

Минсвязи Татарстана информирует, что пока передачу информации о месте нахождения абонента по координатам в республике осуществляют два оператора фиксированной и мобильной связи — АО "ЭР-Телеком Холдинг" (Дом.ру) и ПАО "МТС". Все остальные операторы связи, действующие на территории Татарстана, в настоящее время прорабатывают техническую возможность передачи данных в систему.

Единая государственная информационная система "ГЛОНАСС+112" функционирует в Татарстане с июля 2009 года. К системе подключены все экстренные службы. Кроме того, системой осуществляется мониторинг мест проведения крупных мероприятий, например, Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта-2015, Кубка конфедераций-2017 и других.

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