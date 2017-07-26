В Минздраве рассказали о содержании проекта о здоровом образе жизни

ГОРКИ, 26 июл – РИА Новости. Проект о здоровом образе жизни, одобренный советом при президенте по стратегическому развитию, включает в себя антитабачную и антиалкогольную концепции и создание нормативно-правовых актов по ограничению потребления табака, заявила в среду журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Министр отметила, что президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам одобрил три проекта.

"Первый проект посвящён формированию здорового образа жизни у россиян… этот проект имеет две больших блоковых составляющих. Первое: это создание условий для того, чтобы можно было вести здоровый образ жизни, включая нормативно-правовые акты, ограничивающие возможность алкогольных и табачных продуктов и электронных сигарет", — сказала Скворцова.

"(Предусмотрен) специальный блок программы по маркировке продуктов питания на предмет их пользы для здоровья. Это будет добровольная на первом этапе часть проекта, маркировку будут внедрять сами производители", — добавила она.

Будет предусмотрена также информационно-коммуникационная кампания. "В концепции, которая сейчас на согласовании с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти) находится, там есть подходы, которые сейчас час обсуждаются. Сегодня мы не обсуждали конкретные нормативные акты, потому что нужно, чтобы эта концепция была принята и одобрена, и уже в плане реализации будут разрабатываться концертные нормативные акты", — сказала министр.