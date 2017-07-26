До конца 2019 года в России откроют две тысячи технологичных поликлиник

К 2020 году в России будет создана гериатрическая служба. Архивное фото

К 2020 году в России будет создана гериатрическая служба. Архивное фото

ГОРКИ, 26 июл – РИА Новости. До конца 2019 года в России заработают 2 тысячи современных технологичных поликлиник по всей стране, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она добавила, что на заседании президиума совета при президенте РФ был обсуждён проект по внедрению современной технологичной поликлиники на территории России, его запустили несколько месяцев назад.

"Мы начинали с трёх регионов, брали две поликлиники на каждый регион. Сейчас на сегодняшний момент это уже 115 поликлиник в 40 регионах. До конца года мы увеличим число поликлиник, вошедших в проект, до 200, и в течение двух лет — 2018-2019 годы — 2 тысячи поликлиник будут включены в этот проект, это будут основные фактические столпы первичного звена", — сказала Скворцова журналистам.

Проект заключается в осуществлении контроля за записью к врачу, времени ожидания в очереди, получения результатов анализов, пояснила она. "По всем процессам происходит оценка несовершенств", — пояснила она.

"Сейчас уже у нас разработано несколько эффективных моделей, разных поликлиник взрослых и детских, которые позволили нам на примере одного любого объекта в течение четырёх-пяти месяцев полностью преобразить технологические процессы, улучшить логистику внутри медицинских организаций", — добавила министр.

По её словам, упрощается запись на приём к врачу, разделены потоки больных и здоровых пациентов, пришедших на профилактические процедуры, функции персонала, сокращено время прохождения диспансеризации. "Время ожидания у кабинетов сократилось более чем в три раза, и совершено изменилась технология прохождения лабораторных исследований", — отметила она.

По ее словам, некоторые поликлиники в проекте уже показывают "резкое увеличение удовлетворённости населения, которое приписано к этой поликлинике, качеством медицинской помощи". "Наша задача — распространить этот позитивный опыт на поликлиники страны", — добавила Скворцова.