В Ингушетии появится учебник по истории региона

МАГАС, 26 июл — РИА Новости, Адам Буражев. Власти и региональное министерство образования с начала нового учебного года обеспечат школы первым учебником по истории Ингушетии, сообщает пресс-служба главы республики.

"Руководитель Минобрнауки Юсуп Костоев на встрече с главой субъекта Юнус-Беком Евкуровым сообщил, что в издательстве "Просвещение" начато печатание 54 тысяч экземпляров учебника истории Ингушетии. Мы впервые издаем такую книгу. Это учебное пособие о разных исторических периодах Ингушетии", — рассказал собеседник агентства

По его словам, коллективная работа ученых из республиканского НИИ имени Чаха Ахриева продолжалась в течение трех лет, и в этом году была завершена.

По словам Юсупа Костоева до сих пор в школах Ингушетии не было учебника по истории родного края. Были книги разных авторов-историков, но учебного пособия, адаптированного к школьным стандартам не было.

Кроме учебного пособия по истории, в школы республики поступят новые учебники ингушского языка и литературы для 1-4 классов, а также ингушская азбука — абат.

"Это доработанные издания прежних учебников, которые в прошлом году были в большом дефиците, так как давно не переиздавались. Они также соответствуют ФГОС и сделаны более современными: и текст, и шрифт, и иллюстрации соответствуют современным запросам", — заявил министр.

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