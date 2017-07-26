В Ингушетии пройдут соревнования спасателей МЧС на "Кубок Кавказа"

МАГАС, 26 июл — РИА Новости. Адам Буражев. Горная Ингушетия станет местом проведения соревнований поисково-спасательных формирований МЧС России на "Кубок Кавказа", сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы регионального управления чрезвычайного ведомства Исса Катиев.

"С 29 июля по 07 августа 2017 года в сельском поселении Джейрах Республики Ингушетия состоятся открытые соревнования по многоборью спасателей, приуроченные к 25-летию образования республики.

В соревнованиях примут участие 18 команд. Состязаться будут как профессиональные спасатели, так и команды региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей", — рассказал он.

По его словам, турнир проводится для совершенствования навыков при проведении поисково-спасательных и аварийных работ, овладения передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента и техники, повышения профессионального мастерства, а также обмена опытом проведения поисково-спасательных работ.

Каждой команде предстоит пройти несколько испытаний, среди которых: кросс-эстафета, силовое упражнение на перекладине, проведение поисково-спасательных работ на акватории, в условиях природной среды и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, оказание медицинской помощи. Команда, набравшая максимальное количество баллов на всех этапах, станет победителем.

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