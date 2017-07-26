Ярославский детский омбудсмен заинтересовался историей о ребенке маньяка

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил РИА Новости, что взял на контроль историю брака жительницы Ярославля с осужденным маньяком-убийцей, чей ребенок проживает с родителями девушки, но считает, что оснований для официального реагирования на ситуацию нет.

Ранее СМИ сообщили, что девушка из Ярославля вышла замуж и родила дочь от 64-летнего серийного маньяка из Украины Сергея Ткача, убившего и изнасиловавшего около 40 девочек от 7 до 17 лет. Девушке было всего 16, когда она увидела своего будущего мужа по телевизору и влюбилась в него, через семь лет ей удалось разыскать Ткача. Журналистам женщина призналась, что если бы встретила Ткача до его заключения, то "помогала бы ему прятать трупы". Влюбленные поженились, у них родилась дочь Лиза. СМИ сообщили, что девочке всего несколько месяцев, и она проживает с родителями Елены в Ярославле, сама Елена поселилась поближе к мужу, в Житомире.

"Мы вопрос взяли на контроль… Но с точки зрения закона у нас, как органа государственной власти, пока оснований для реагирования нет. Информации в СМИ о том, что ребенку что-то угрожает, что есть риск нарушения его прав и законных интересов, нет", — пояснил Крупин.

Он подчеркнул, что "ничего криминального" в ситуации нет.

"Есть ребенок от мужчины, который находится в местах лишения свободы, который признан виновным в совершении жесточайших преступлений против детей. Но у нас со времен товарища Сталина сын за отца не отвечает", — отметил омбудсмен.

Ситуацией заинтересовались и в управлении опеки и попечительства Ярославля. Начальник управления Людмила Винтаева рассказала РИА Новости, что пока органы опеки не разобрались в ситуации детально, но не исключила, что сообщения в СМИ станут поводом для розыска родителей Елены Ткач, чтобы узнать, в каких условиях проживает ребенок.