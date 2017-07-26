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Общество

В Госдуме сомневаются, что болельщиков накажут за акцию против "Матильды"

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Скандал вокруг фильма "Матильда" (57)
15:2426.07.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Футбольные фанаты вряд ли будут наказаны за акцию, направленную против фильма "Матильда", несмотря на ее заказной характер, заявили РИА Новости в Госдуме.

Болельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Адвокат Учителя заподозрил ультрас в выполнении заказа против "Матильды"
Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя заявил РИА Новости, что просит президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко оценить поведение болельщиков, вывесивших 14 июля на матче за Суперкубок России "Спартак" — "Локомотив" баннеры против готовящегося к прокату фильма "Матильда" с лозунгами "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!".

"Я не вижу здесь с их стороны нарушения чего-либо или каких-либо правил. Для фанатов существует несколько ограничений: это, прежде всего, антироссийские высказывания и плакаты запрещены. И также запрещено что-либо, связанное с политикой… Поэтому я думаю, что никакого наказания здесь последовать не может", — заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Парламентарий, являющийся членом исполкома РФС, также предположил, что за этой акцией стоит "тот, кто заинтересован в том, чтобы этот фильм не попал в широкую сеть и не был доступен зрителям".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. 20 июля 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Поклонская собрала 100 тысяч подписей против фильма "Матильда"
"Эта акция, действительно, заранее спланирована, поскольку две конкурирующие фанатские группировки вывесили одинаковы баннеры, и ничего удивительного в этом нет. К сожалению, зачастую различные организации используют фанатов либо для продвижения каких-то своих целей, либо для того, чтобы убрать конкурентов, либо в подобной акции", — пояснил он, добавив, что в данном случае организаторы акции добились своего, так как в СМИ начали обсуждать сложившуюся ситуацию.

Заказной характер акции отметил и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин (ЕР). "Это глупость. Это вообще безумие – футбольные болельщики, которые, как правило, вообще ничего в искусстве не понимают, не видев картину, вывешивают баннеры. Я не против того, чтобы люди критиковали произведение искусства, но не таким же образом: не видел, но против", — сказал режиссер РИА Новости.

"Есть, конечно. Конечно, организованность, безусловно, сами по себе они не могли такое придумать. Это кто-то организовывает. Не знаю, с какой целью, с целью рекламы фильма или наоборот", — добавил он, отвечая на вопрос, есть ли у этой акции заказной характер.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Общественное движение "Царский крест" назвало "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры", по его запросу депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.

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