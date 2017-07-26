В Госдуме сомневаются, что болельщиков накажут за акцию против "Матильды"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Футбольные фанаты вряд ли будут наказаны за акцию, направленную против фильма "Матильда", несмотря на ее заказной характер, заявили РИА Новости в Госдуме.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя заявил РИА Новости, что просит президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко оценить поведение болельщиков, вывесивших 14 июля на матче за Суперкубок России "Спартак" — "Локомотив" баннеры против готовящегося к прокату фильма "Матильда" с лозунгами "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!".

"Я не вижу здесь с их стороны нарушения чего-либо или каких-либо правил. Для фанатов существует несколько ограничений: это, прежде всего, антироссийские высказывания и плакаты запрещены. И также запрещено что-либо, связанное с политикой… Поэтому я думаю, что никакого наказания здесь последовать не может", — заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Парламентарий, являющийся членом исполкома РФС, также предположил, что за этой акцией стоит "тот, кто заинтересован в том, чтобы этот фильм не попал в широкую сеть и не был доступен зрителям".

"Эта акция, действительно, заранее спланирована, поскольку две конкурирующие фанатские группировки вывесили одинаковы баннеры, и ничего удивительного в этом нет. К сожалению, зачастую различные организации используют фанатов либо для продвижения каких-то своих целей, либо для того, чтобы убрать конкурентов, либо в подобной акции", — пояснил он, добавив, что в данном случае организаторы акции добились своего, так как в СМИ начали обсуждать сложившуюся ситуацию.

Заказной характер акции отметил и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин (ЕР). "Это глупость. Это вообще безумие – футбольные болельщики, которые, как правило, вообще ничего в искусстве не понимают, не видев картину, вывешивают баннеры. Я не против того, чтобы люди критиковали произведение искусства, но не таким же образом: не видел, но против", — сказал режиссер РИА Новости.

"Есть, конечно. Конечно, организованность, безусловно, сами по себе они не могли такое придумать. Это кто-то организовывает. Не знаю, с какой целью, с целью рекламы фильма или наоборот", — добавил он, отвечая на вопрос, есть ли у этой акции заказной характер.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Общественное движение "Царский крест" назвало "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры", по его запросу депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.