В регионах опробуют систему аккредитации в сфере здравоохранения

Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 26 июля 2017

Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 26 июля 2017

ГОРКИ, 26 июл – РИА Новости. Власти РФ в качестве одного из приоритетных проектов в здравоохранении предлагают внедрить систему аккредитации специалистов; новая практика на начальном этапе будет запущена в пилотных регионах, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы планомерно приближаемся к введению системы аккредитации специалистов. Эта процедура для нас новая, нужно отнестись к ней внимательно, прислушаться к мнению профессионального сообщества, мнению экспертов", — сказал Медведев, выступая на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

На заседании в среду рассматривается паспорт приоритетного проекта "Новые кадры современного здравоохранения", который предполагает в том числе введение аккредитации, как процедуру допуска к профессиональной врачебной деятельности.

"Задача – создать прозрачную и эффективную систему для достоверной оценки квалификации врачей", — добавил Медведев.

Премьер отметил, что внедрение процедуры аккредитации стоит опробовать для начала в пилотных регионах и лишь потом внедрять повсеместно. Он также пояснил, что необходимо также создавать условия для непрерывного профессионально обучения врачей.

"Врач должен иметь возможность пополнять свои знания, знакомиться с последними открытиями науки, практическими исследованиями. Делать это в удобной для него форме, которая органично списана в рабочий процесс", — пояснил он.