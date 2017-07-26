В Москве начали испытывать китайский электробус

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгортранс перешел к испытанию китайского электробуса, сообщил в среду главный инженер предприятия Павел Хмелев в ходе презентации электробуса.

"Да, мы испытываем китайский электробус, испытываем без пассажиров… потому что он не сертифицирован", — сказал Хмелев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что через три года в столице полностью откажутся от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы, конкурс на закупку которых состоится этой осенью.

Как отмечал ранее градоначальник, замена традиционных автобусов на электробусы стала ключевым фактором превращения столицы в экологически чистый город. Дальнейшее развитие этого направления позволит отказаться от использования контактной сети, что усилит мобильность общественного транспорта, снизит эксплуатационные расходы и улучшит внешний вид улиц.

Правительство Москвы, как сообщалось, предлагает использовать свои экспериментальные площадки и технопарки для разработки передовых технологий в сфере электротранспорта. После начала серийного производства электробусов Москва готова заключить с отечественными производителями контракт жизненного цикла сроком на 3-5 лет на поставку 300 машиномест ежегодно.