В челябинской епархии пожурили подростков, забравшихся на крышу храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Челябинская епархия не считает паркур на крыше храма, который устроили подростки в Челябинске, оскорблением чувств верующих, сообщил РИА Новости представитель челябинской епархии.

Ранее подростки выложили в интернете видео, как они лезут по куполу храма. Молодые люди заявили, что хотели таким образом проверить свою физическую подготовку. Полиция начала проверку видео.

"Они (верующие) не оскорбились. Никто не оскорбился. Мы не видим в этом никакого оскорбления религиозных чувств. Хотя, конечно, нельзя сказать, что это позитивное событие. Это какая-то недоработка воспитательная, если молодежь ищет адреналин и не находит его в других местах, к сожалению. Я считаю, что адреналин нужно получать другими способами – достигая успехов в спорте, в науке, в творчестве", — сказал представитель епархии.

По его словам, подростки забрались на храм не из антирелигиозных соображений. "Подростки забрались на высотное здание, которое случайно оказалось храмом. Они делали же это не из антирелигиозных побуждений", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что лично переживал за подростков. "У меня не как у должностного лица, а как у человека, была реакция простая: мне было страшно, что они могут разбиться. Думаю, что у большинства была такая реакция", — подчеркнул представитель епархии.