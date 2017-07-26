Медведев подписал документ о госконтроле оборота медицинских изделий

Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 26 июля 2017

Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 26 июля 2017

ГОРКИ, 26 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о совершенствовании госконтроля за деятельностью компаний, занимающихся оборотом медицинских изделий.

"Хочу сообщить, я подписал документ, который совершенствует механизм государственного контроля за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере обращений медицинских изделий", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектами.

Он пояснил, что участники этой деятельности будут разделены по категории рисков: значительный, средний, умеренный или низкий.

"В зависимости от этой категории будет установлена периодичность их плановых проверок. Соответственно те, у кого высокие риски, будут проверяться чаще, а те, кто имеют умеренные риски, реже", — добавил премьер.

Медведев надеется, что это позволит снизить административную нагрузку.