В МГУ разработают учебник по кибербезопасности для школ

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Ученые факультетов психологии и журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова разработают программу и напишут учебник по кибербезопасности, по которому в дальнейшем будут учиться российские школьники. Об этом РИА Новости сообщил декан факультета психологии, академик РАО Юрий Зинченко.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны ведомством. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

"Факультет психологии вместе с факультетом журналистики инициативу (разработки учебника по кибербезопасности – ред.) озвучили, в министерстве тоже ее поддерживают, чтобы был такой факультативный курс по кибербезопасности, по интернет-гигиене", — сказал Зинченко.

По его словам, сейчас идет разработка соответствующей программы, по которой и будет создан учебник. Вероятнее всего, модули по кибербезопасности войдут в курс по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), причем, начиная с младших классов.

"Сам учебник – это книжка просто. (Нужно) заложить в программу, какие нужны знания, умения и компетенции, какими ученик должен обладать – это уже разрабатывается программа, и параллельно с ней пишется учебник. В рамках ОБЖ можно уже вот эти вещи, начиная с младших классов, по кусочку вставлять", — пояснил Зинченко.

Он также сообщил, что первые результаты по данной работе запланированы на январь-февраль 2018 года.