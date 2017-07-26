Житель Мурманской области отдал приставам восемь мешков монет в счет долга

МУРМАНСК, 26 июл – РИА Новости. Житель Мурманской области погасил долг в 10 тысяч рублей восемью мешками монет номиналом от 5 копеек до 2 рублей, сообщили в УФССП по региону.

Изначально в отделе судебных приставов Кольского района находилось исполнительное производство о взыскании с должника морального вреда в размере 36 тысяч рублей. "Должник не торопился исполнять решение суда более полугода, несмотря на предпринимаемые судебным приставом меры принудительного исполнения и всячески пытался воспрепятствовать процессу принудительного исполнения", — сообщили в управлении.

Однако со временем задолженность удалось уменьшить. Оставшуюся сумму долга в более чем 10 тысяч рублей должник решил погасить своеобразным способом.

"Но и тут должник "добавил перца" в трудовые будни работников УФССП России по Мурманской области, он представил к оплате денежные средства в виде восьми мешков монет номиналом по 2 рубля, 1 рубль, 10 и 5 копеек, подсчет которых занял несколько часов в связи с отсутствием специальной техники", — отметили судебные приставы, уточнив, что сосчитать "до копейки" всю сумму удалось не с первого раза.

В итоге, задолженность оплачена, а после поступления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено.