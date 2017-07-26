МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. "Антипрививочники — сразу в бан". С этой категоричной записи начинается знакомство читателей с блогом Дениса Масленникова, обычного московского папы, который стоит за "Записками неадекватного отца". Эту страничку на Фейсбуке специалист по защите объектов информатизации завел в мае 2016 года — вскоре после того, как впервые стал отцом. Сейчас его сыну год и четыре месяца, у него полторы тысячи постоянных подписчиков и репутация борца за здравый смысл на просторах Сети, где в последнее время господствуют форумы для мам, пропагандирующие антинаучные, а иногда и откровенно опасные методы воспитания. Блогер рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как бороться с альтернативной медициной и почему не надо жертвовать собой ради ребенка.

© Фото предоставлено Денисом Масленниковым Денис Масленников с сыном © Фото предоставлено Денисом Масленниковым Денис Масленников с сыном

Редкий молодой родитель не сталкивался с проблемой выбора, пытаясь найти ответы на самые базовые вопросы. Домашние роды или больница? Прививать или нет? Гомеопатия или антибиотики? С какого возраста можно брать ребенка в путешествие? Часто за ответами люди обращаются не к родным или педиатру, а к интернету, где снова сталкиваются с дилеммой: какую из многочисленных методик и рекомендаций, обнаруженных на форуме или в блоге, взять на вооружение.

Пройдя этот путь на собственном опыте, Денис Масленников охотно делится обретенным знанием со своими читателями. В его блоге, иронично озаглавленном "Записки неадекватного отца", доступно описаны лайфхаки на любые случаи — от введения прикорма до болезненного вопроса вакцинации ребенка. Автор подчеркивает, что не является врачом, но все его советы основаны исключительно на научном подходе, доказательной медицине и здравом смысле.

"Одна из моих главных целей — это собирать воедино адекватную и современную информацию, касающуюся здоровья детей, вакцинации, воспитания и прочего, и писать о том, как у нас все получается в реальной жизни. Все до единого источники информации, которыми мы с супругой руководствуемся, прошли проверку временем. Своеобразной библией стала книга Евгения Комаровского "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников". Все советы и подсказки из нее работают. Эта книга дает ответы примерно на 90-95% вопросов о том, что делать до и после рождения ребенка. Оставшуюся информацию можно почерпнуть из постов на Русском медицинском сервере, из хорошо известной "Энциклопатии" Никиты Жукова. Также есть блог педиатра Сергея Бутрия — у него много постов по распространенным и не очень детским болезням и проблемам", — советует блогер.

Масленников отмечает, что его страница — не альтернатива популярным "форумам для мам". Он вообще против разделения на женский и мужской подход к воспитанию.

"Скорее, это просто еще один источник информации о здоровье и воспитании детей, сдобренный здоровым цинизмом. Соплей-слюней тут тоже особых нет, если честно. Я обеими руками выступаю за равный вклад в воспитание ребенка и матери, и отца и не совсем понимаю, почему многие отцы отстраняются от воспитания ребенка. Что самое интересное, при адекватном и равном подходе привыкание к новому образу жизни наступает достаточно быстро. И да, мы являемся убежденными сторонниками того, что на первом месте должна быть гармония в семье, что должны быть учтены интересы каждого ее члена. Потому что, если оба родителя "пожертвуют" собой и буду жить исключительно ради ребенка, забывая друг про друга, то, как мне кажется, ни к чему хорошему это не приведет", — уверен блогер.

Тем не менее среди подписчиц "Записок неадекватного отца" в основном женщины. В комментариях они горячо благодарят ироничного папу за здравый подход к темам, которые зачастую вызывают в Сети настоящую истерию. Масленников признается, что давно перестал вести дискуссии со сторонниками альтернативных взглядов, хотя они периодически заглядывают на его страницу.

"В основном тут в комментариях пишут родители, которые придерживаются схожих взглядов. Примерно год назад я пытался вести диалог со сторонниками, скажем так, альтернативных подходов к вакцинации, но недавно понял, что это бесполезно совершенно. Теперь просто баню, как только они появляются. Их не переубедить, а давать им еще одну площадку для пропаганды антинаучного бреда я не собираюсь. То же самое касается гомеопатии и прочей альтернативной медицины", — объясняет Масленников.

Блоги блогами, но самое важное для родителей, по мнению "неадекватного отца", найти хорошего педиатра. Тогда и желания лезть за советами на сомнительные форумы не возникнет.

"Не знаю, если честно, почему люди так легко поддаются влиянию антинаучных теорий типа гомеопатии или антивакцинаторства. Наверное, подзабыли школьные курсы физики и химии, если речь идет о гомеопатии. Она ведь в целом противоречит известным на данный момент физическим законам. А по поводу вакцин я тут процитирую Николая Брико, главного внештатного эпидемиолога Минздрава России: "В каком-то смысле вакцины стали жертвами собственного успеха. Болезни, которые когда-то вызывали страх и желание сделать прививку, сейчас встречаются редко. И потому появилось ложное и опасное чувство самоуспокоенности среди населения". Большинство молодых родителей сегодня не знают, что такое оспа, как люди умирали от дифтерии, как полиомиелит калечил людей. Никто не видел этих ужасов, и я очень надеюсь, что не увидит", — говорит Масленников.