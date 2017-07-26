Россиян нужно мотивировать к занятиям физкультурой, считает Медведев

ГОРКИ, 26 июл – РИА Новости. Все больше людей бросает курить и старается следить за здоровьем, нужно мотивировать людей к занятиям физкультурой с самого детства, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы рассмотрим три новых проекта. Первый касается развития и популяризации здорового образа жизни. В настоящее время значительное число людей бросает курить, следит за весом, стараются больше ходить пешком, пробует разные индивидуальные системы питания", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Если человек с детства увлекается физкультурой, велика вероятность того, что он сохранит эту привычку на всю жизнь. К этому можно и нужно мотивировать. Об этом мы сегодня и поговорим", — добавил он.