Глава комитета Госдумы выступил за запрет продавать алкоголь на кассах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) поддержал идею запрета продажи алкогольной продукции в мелкой таре на кассах продуктовых магазинов.

Ранее глава правозащитной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев сообщил о намерении направить в Минздрав инициативу о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов и розничных гипермаркетов. В понедельник замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников поддержал это предложение.

А во вторник пресс-служба "Единой России" сообщила, что сопредседатель предпринимательской платформы ЕР Марина Блудян, комментируя предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в малой таре объемом 0,125 и 0,25 литра, отметила необходимость разработать требования по размещению алкоголя для продажи в крупных торговых центрах.

"Я абсолютно согласен", — ответил Жигарев на вопрос РИА Новости о том, как он оценивает данную инициативу.

"Это вещи, которые разрушают культуру употребления спиртных напитков — разного рода такая мелкая тара. И мы совершенно четко понимаем, зачем и для чего она делается. Поэтому я думаю, что, если законопроект будет такой вынесен (на рассмотрение Госдумы — ред.), то мы на комитете рассмотрим, и лично я буду его поддерживать", — сказал парламентарий.

Расфасованный в мелкую тару алкоголь в народе называют "мерзавчиками", "чекушками", "стопариками" и т.д. Эти названия имеют отношение как к объему алкоголя, так и к таре, в которой он находится.