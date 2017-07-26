Владельцы "дальневосточных гектаров" смогут получать домокомплекты

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) разрабатывает новые меры поддержки получателей "дальневосточных гектаров", в частности, взамен необработанного леса можно будет получить готовый к сборке домокомплект, сообщил РИА Новости глава агентства Валентин Тимаков.
9.4%Да, у меня есть идеи, как организовать там свой бизнес
55.6%Нет, это слишком сложно и затратно для обычного человека
35%Я сам не решусь, но идея хороша для молодых предпринимателей
"Мы сейчас выпускаем регламент работы для МФЦ. Наш дальнейший акцент с учетом потребности граждан – создание кооперации. Люди хотят объединяться в кооперацию и зарабатывать вместе, люди хотят получить новые населенные пункты, и люди требуют новых продуктов", — сказал Тимаков.
Он уточнил, что сейчас в разработке специалистов АРЧК находятся три новых продукта, которые в первом полугодии обсуждались с потенциальными жителями Дальнего Востока и представителями субъектов.
"Каждый гражданин России, согласно статье 30 Лесного кодекса, имеет право на так называемый порубочный билет – приобретение древесины по льготной цене, причем древесина на три цели: строительство дома, ремонт дома и отопление жилища. Люди просят нас создать возможность обмена порубочного билета… (на) готовый домокомплект на 100 квадратных метров, причем дополнительно оплачивать в этой ситуации пришлось бы только сбор дома", — уточнил Тимаков, добавив, что расчеты АРЧК показали, что создание подобной меры поддержки возможно.