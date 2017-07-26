Москалькова не верит в существование "секретных тюрем" в России

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что не получала никаких жалоб по поводу некой якобы существующей в России "секретной тюрьмы", в отличие от имеющихся фактов наличия таких объектов на Украине.

"Секретная тюрьма ФСБ — никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счёт, не верю. А вот по секретным тюрьмам в Украине — верю, потому что ко мне приходили матери тем мальчишек, которые были похищены там", — сказала в среду Москалькова, отвечая на вопросы участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме".

В СМИ на днях появились утверждения о некой существующей в РФ "секретной тюрьме" ФСБ. В частности, обвиняемые в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга Акрам и Аброр Азимовы заявили, что их якобы держали там. Подтверждений этому представлено не было.

Москалькова рассказала об истории похищенного на Украине молодого человека, который в течение года сообщал, что находится в месте, похожем на место лишения свободы, ему приносят еду, он под охраной, но где — он не знает.

"Мы искали в Харькове, Киеве, я обращалась к директору СБУ, его выпустили, он вернулся в Россию. Я могу с уверенностью сказать, что, да, он находился в тайной тюрьме, у неё нет адреса, установочных данных, он нигде официально не был зарегистрирован. Таких случаев по России я не встречала", — добавила омбудсмен.