Москалькова не верит в существование "секретных тюрем" в России

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что не получала никаких жалоб по поводу некой якобы существующей в России "секретной тюрьмы", в отличие от имеющихся фактов наличия таких объектов на Украине.
В СМИ на днях появились утверждения о некой существующей в РФ "секретной тюрьме" ФСБ. В частности, обвиняемые в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга Акрам и Аброр Азимовы заявили, что их якобы держали там. Подтверждений этому представлено не было.
"Мы искали в Харькове, Киеве, я обращалась к директору СБУ, его выпустили, он вернулся в Россию. Я могу с уверенностью сказать, что, да, он находился в тайной тюрьме, у неё нет адреса, установочных данных, он нигде официально не был зарегистрирован. Таких случаев по России я не встречала", — добавила омбудсмен.