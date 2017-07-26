Москалькова о митингах в России: нужен баланс между свободами

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет бороться за право людей на свободу слова — если нет возможности провести митинг на Красной или Дворцовой площади, рядом должна быть альтернативная площадка; однако нельзя взрывать общество, выводя людей на несанкционированные митинги при наличии альтернативной согласованной площадки.

"Очень важно — я тоже этим занимаюсь, и мои коллеги занимаются — определить некий баланс между свободами. Когда запрещает власть проводить митинг, шествие без каких-либо объяснений — это грубое нарушение закона", — сказала Москалькова, отвечая на вопросы участников молодёжного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Она подчеркнула, что люди хотят высказывать свою позицию о происходящем, об экологии, об образовании, о власти, о коррупции, конституция и закон дают такие права — и нужно предоставить гражданам соответствующую площадку.

"Но когда сегодня мы в Москве так много поработали, чтобы Москва давала альтернативные хорошие площадки для митингов, а организаторы митингов все равно идут на несанкционированные мероприятия и впереди себя живым щитом выставляют несовершеннолетних, мы считаем — это не по-честному, не по закону и не по справедливости. Нам так взрывать общество не нужно", — отметила федеральный омбудсмен.

А когда, например, в Санкт-Петербурге нет альтернативной площадки для людей, которые хотят выступить, продолжила она, граждане выходят на несанкционированный митинг.

"И мы будем бороться за то, чтобы дали возможность власти людям реализовать своё право на свободу слова. Если нет возможности провести на Красной или на Дворцовой площади, рядышком должна быть такая площадка, где люди могли бы собраться и сказать то, что они думают о сегодняшнем дне, о России, о власти", — заключила Москалькова.