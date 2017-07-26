Рейс Екатеринбург-Анталья задерживается уже на восемь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Отправка самолета авиакомпании Azur Air в турецкую Анталью из Екатеринбурга задерживается более чем на восемь часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".
"Ожидается отправление в 11.40. Задержка. Подготовка рейса", — значится на онлайн-табло.
Представитель аэропорта пояснила РИА Новости, что задержка произошла "по причине замены воздушного судна". Комментарием авиакомпании агентство не располагает.
Ранее с задержками рейсов столкнулись пассажиры авиакомпаний "ВИМ-Авиа" и iFly. В "ВИМ-Авиа" объясняли задержки поздним прибытием самолетов с техобслуживания. Компания сократила чартерную программу рейсов, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава Росавиации заявлял, что перевозчик не рассчитал своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года.
Авиакомпания iFly в июне заняла первое место среди авиакомпаний по количеству задержанных рейсов. Она объясняет задержки рейсов неисправностью одного самолета и поздним возвращением другого с планового технического обслуживания. Как сообщил советник главы Ростуризма по транспорту, представители турбизнеса намерены поднять вопрос срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками, которые таким образом портят туристический сезон лета 2017 года.