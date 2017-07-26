В ЕР готовят законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В "Единой России" работают над законопроектом об ужесточении наказания за опасное вождение, в среду пройдет заседание рабочей группы при комитете Госдумы по безопасности, где будет обсуждаться этот вопрос, сообщает пресс-служба фракции ЕР.

"Госдума приступает к разработке предложений по усилению ответственности за опасное вождение. Заседание рабочей группы, созданной при комитете по безопасности и противодействию коррупции, пройдет в среду под руководством зампреда комитета Анатолия Выборного", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко на своей странице в социальной сети Facebook, на проработанный законопроект депутаты могут выйти уже осенью.

"Начинается серьезная и системная работа с хамами на дорогах и стритрейсерами на улицах наших городов", — написал депутат.

По его словам, "нынешние штрафы не работают". "Пять тысяч рублей – это всего лишь небольшая плата за возможность устроить "покатушки" в городе со смертельным риском для т.н. "золотой молодежи". У меня есть предложения. Высказывал их еще весной на специальных слушаниях. Но решили не торопиться. Думаю, что осенью выйдем на серьезный и проработанный законопроект", — отметил Ревенко.