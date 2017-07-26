Около 75% заявок на "дальневосточный гектар" подали местные жители

ХАБАРОВСК, 26 июл — РИА Новости. Три четверти заявок на "дальневосточные гектары" поступило от жителей Дальнего востока, почти 22 тысячи из 97 тысяч заявок подали жители других регионов России, сообщает Минвостокразвития в среду.
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Отмечается, что заявки поступили от жителей 78 регионов РФ. Самыми активными, помимо регионов Дальнего Востока, стали Москва и Московская область (почти три тысячи заявок), Санкт-Петербург (около тысячи заявлений). Замыкают пятерку лидеров Свердловская область и Краснодарский край.
По данным министерства, с начала реализации программы 25,2 тысячи участков уже отданы в пользование.
С 1 февраля получить свой "дальневосточный гектар" может любой житель России. Вскоре заявления будут принимать МФЦ на всей территории страны. Ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок. В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков.