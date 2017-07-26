"Ъ": Ространснадзор счел опасным проезд на московских электричках

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ространснадзор выявил, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным, пишет в среду газета "Комменсант".

Апрельская авария в московском районе Кунцево, во время которой столкнулись электричка и пассажирский поезд, стала поводом для масштабной проверки Ространснадзора.

Ведомство проанализировало работу пригородных поездов на московских вокзалах, а потом, обнаружив многочисленные нарушения, перешло к проверке моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня, ссылается газета на источник, знакомый с материалами проверки. По его словам, выявлены многочисленные технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.

В Ространснадзоре газете подтвердили факт проверки и соответствующие результаты. Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал газете, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно. По его словам, по итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. Сама служба по итогам проверки выдала предписание, в котором говорится о закрытии ремонта только в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.

У ЦППК есть как свои поезда, так и арендованные у РЖД. В монополии газете пояснили, что свой подвижной состав компания ремонтирует сама, а арендованный — РЖД. Другой собеседник газеты уточняет, что самый сложный текущий ремонт моторвагонных вагонов ТР-3, при котором восстанавливается их ресурс, ведется формально в депо РЖД, ЦППК это оплачивает, но получается, что ремонт проводится ненадлежащим образом. В самой ЦППК перенаправили запрос в РЖД.

В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что "ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий". В прокуратуре по транспорту, куда также переданы результаты проверки Ространснадзора, на запрос газеты не ответили. В Минтрансе сообщили, что не получали официальных уведомлений о ситуации. В департаменте транспорта Москвы запрос переадресовали в РЖД.