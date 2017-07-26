В одном из магазинов в Благовещенске изъяли токсичную детскую обувь из КНР

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора нашли в торговом центре в Благовещенске 228 пар токсичной детской обуви, опасной для здоровья, и уничтожили ее, сообщает региональное управление ведомства.

"При проведении внеплановой выездной проверки на основании обращения потребителя в торговом центре ООО "Визант-Плюс", расположенном на торговой базе "Амур" Благовещенска, уничтожено 228 пар детской обуви производства КНР, представляющей угрозу причинения вреда здоровью детей", — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что индекс токсичности обуви не соответствует безопасному, превышен уровень формальдегида, найдены и другие нарушения. Формальдегид является ядом с общим токсическим действием на организм. Он поражает нервную систему, действует как сильный раздражитель на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также является сильным аллергеном.

Продавали обувь без маркировки и документов, подтверждающих её качество и безопасность. Составлены протоколы об административных правонарушениях.