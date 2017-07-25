В ЕР призвали разработать требования по продаже алкоголя в крупных ТЦ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Минздрав должен разработать требования по размещению алкоголя для продажи в крупных торговых центрах, но важно, чтобы это не превратилось в запрет на малообъемные алкогольные напитки, сказала РИА Новости сопредседатель предпринимательской платформы ЕР Марина Блудян.

"Это Минздрав должен сделать, это их инициатива. А мы уже там проконтролируем, чтобы не было перегибов", — сказала Блудян, отвечая на вопрос о том, будут ли готовиться какие-то нормы или документы, которые бы регулировали этот вопрос.

Она подчеркнула важность того, "чтобы это не превратилось в запрет на малогабаритные алкогольные напитки, потому что это может привести к коллапсу туристической отрасли".

"Конечно, мы отследим, чтобы это не превратилось в запрет, а чтобы норма касалась размещения на кассах крупных центров, чтобы не бросались в глаза, не навязывались людям. Все напитки должны заключаться в одном месте", — добавила собеседница агентства.