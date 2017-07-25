Москвичам предложили оценить работу МЦК и "Ласточек"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Москвичам предложили оценить работу Московского центрального кольца (МЦК) и "Ласточек" во время Дня пассажира, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Поделиться мнением можно будет 26 июля во время акции "День пассажира". Она пройдет на станции Кутузовская с 09.00 до 11.00. Каждый желающий сможет заполнить анкету и оставить отзыв о курсирующих по Московскому центральному кольцу скоростных поездах "Ласточка", — говорится в сообщении.

Железнодорожники планируют проводить такие встречи еженедельно на различных транспортно-пересадочных узлах МЦК, учитывая полученные мнения и отзывы при дальнейшем развитии кольца.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. К 2025 году МЦК должно перевозить до 300 миллионов человек в год — это сопоставимо с перевозками на самых загруженных ветках московского метро.