В петербургском метро пообещали устранить замечания Ространснадзора

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Метрополитен Санкт-Петербурга реализует план мероприятий по устранению замечаний, выданных Ространснадзором по итогам внеплановой проверки безопасности после теракта, произошедшего в апреле, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.

Ространснадзор после взрыва в апреле текущего года проводил внеплановую проверку метрополитена.

"По Петербургскому метрополитену: проверка завершена в апреле, выписано предписание. В соответствии с предписанием была разработана дорожная карта и план мероприятий по устранению замечаний. Они реализуются…. В том, что касается самого предписания, нарушений, они признаны в полной мере", — сообщил Басаргин во вторник.

В пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда РИА Новости сообщали 19 июля, что ГУП "Петербургский метрополитен" оспаривает в суде ряд постановлений Ространснадзора о назначении административных штрафов по итогам проверки, проведенной после взрыва в апреле.

"В судебном порядке будем смотреть с ними по административным всем наказаниям. С точки зрения самого предписания, там задача только одна — устранить нарушения. Типичные нарушения требований касаются персонала, периметра, технических средств, которые применяются для обеспечения безопасности. Всего было проверено семь метрополитенов", — рассказал глава Ространснадзора.

При этом в каждом метрополитене выявлено "более десятка нарушений". "По каждому метрополитену — более десятка нарушений", — отметил он по итогам проведенной проверки.