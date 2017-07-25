В Приморье должника лишили света, канализации и горячей воды

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Три крупные ресурсоснабжающие организации Приморского края — "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) и КГУП "Приморский водоканал" впервые произвели совместное отключение коммунальных услуг за долги, сообщает ДГК.

Жительницу Владивостока одновременно лишили горячего водоснабжения, электричества и водоотведения (доступа к канализации). Как отмечается в сообщении, задолженность потребителя перед ресурсоснабжающими организациями в общей сложности достигла почти 130 тысяч рублей, должницу неоднократно официально уведомляли о возможности отключений.

"Ее долг за электричество перед ПАО "ДЭК" составляет почти 12 тысяч рублей, за холодную воду и водоотведение перед "Приморским водоканалом" — 45 тысяч, а за отопление и горячую воду женщина задолжала АО "ДГК" уже 70 тысяч рублей. Теперь возобновить доступ к коммунальным удобствам должница сможет, только полностью расплатившись с поставщиками ресурсов, либо заключив с ними соглашение о реструктуризации", — отмечается в сообщении.

Совместное одновременное отключение электроэнергии, водоотведения и горячего водоснабжения – это первый случай для Приморского края. В дальнейшем ресурсоснабжающие предприятия намерены продолжить данную практику.

"Из-за халатного отношения ряда абонентов к обязанности своевременно оплачивать коммунальные услуги могут пострадать добросовестные потребители. Этого допустить мы не можем, поэтому мы вынуждены объединять усилия и применять крайние меры воздействия на должников", — отмечается в сообщении.

Также ресурсоснабжающие организации предлагают должникам заключить договор о реструктуризации, который позволяет оплачивать долг поэтапно в течение года. В случае соблюдения условий такого договора, абоненту фиксируется только ранее начисленная пеня, которая не пересчитывается в течение всего периода реструктуризации, приостанавливается подача иска в суд о взыскании долга.