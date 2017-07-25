Иркутск принял эстафету в акции Минздрава по тестированию на ВИЧ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Cпециалисты иркутского областного СПИД-центра в течение трех дней, c 25 по 27 июля, будут проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием на железнодорожном вокзале Иркутска в рамках всероссийской акции Минздрава РФ по бесплатному тестированию на ВИЧ, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Иркутск — пятый город проведения акции, которая организована Минздравом совместно с РЖД. В ее рамках специально оборудованный вагон проедет через всю страну — от Владивостока до Санкт-Петербурга, сделав остановки в 24 самых пораженных ВИЧ регионах. Как в самом поезде, так и на вокзалах в местах его остановок, каждый желающий сможет сдать тест на ВИЧ.

"Что нужно, чтобы узнать свой ВИЧ-статус? Нужно всего лишь пройти тест. Что дает это знание? Это знание дает будущее, уверенность в том, что если ответ будет положительным, то можно жить нормальной жизнью, можно родить здоровых детей, можно жить так, как живут все остальные люди. Сегодня государством делается очень многое, чтобы увеличить доступность антиретровирусной терапии, для того чтобы увеличить охват тестированием, для того чтобы увеличить мотивирование", — отметил на открытии акции в Иркутске директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как отметили в Минздраве, ежегодно в России обследуются на ВИЧ-инфекцию более 30 миллионов человек.