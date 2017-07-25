Журнал в Татарстане извинился за фото модели в прозрачном платье в храме

КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Свадебный журнал "Совет и любовь", опубликовавший снимки девушки в прозрачном платье на фоне храма, не имел умысла оскорбить чувства верующих и приносит извинения всем, кого возмутила откровенная фотосессия, сообщила РИА Новости главный редактор журнала Александра, отказавшаяся назвать свою фамилию.

На сайте журнала указано, что главным редактором издания является Александра Романова.

Во вторник следственное управление СК по Татарстану сообщило, что в ходе мониторинга средств массовой информации были выявлены фотоснимки с участием 23-летней модели, где та в прозрачном платье позирует в храме в селе Гари Елабужского района республики. По информации следственного управления, в действиях авторов фотосессии имеются признаки нарушения права на свободу совести и вероисповеданий. Начата доследственная проверка.

"Проводя фотосессию, мы ни в коем случае не имели умысла оскорбить религиозные чувства верующих… Всем, кого эта ситуация задела и оскорбила, мы приносим свои извинения", — сказала главный редактор.

По ее словам, выезжая на фотосъемку, авторы даже точно не знали, где именно будут ее поводить, выбор места произошел спонтанно, а здание в селе Гари не производило впечатление действующего храма.

"Мы очень озадачены и расстроены произошедшим", — говорится в официальном сообщении.