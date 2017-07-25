Власти Адыгеи выдадут сертификаты на покупку жилья пострадавшим от паводка

МАЙКОП, 25 июл — РИА Новости. Власти Адыгеи подготовили пакет документов для выделения сертификатов на приобретение жилья семьям, проживающим в 50 домах, которые признаны комиссиями аварийными после майского паводка, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

В результате ливней произошел резкий подъем уровня воды в реках Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа, в 27 населенных пунктах Адыгея были оказались подтопленными более 780 жилых домов и 908 придомовых территорий, пострадали свыше 5 тысяч человек.

"Всего комиссией признаны непригодными для жилья 50 домов. Аварийное жилье после отселения людей будет снесено. На сегодня по поручению врио главы республики Мурата Кумпилова власти муниципальных образований следят за условиями проживания и безопасностью пострадавших. Большинство из них отказались от переезда в пункты временного проживания и находятся у родственников", — уточнили в пресс-службе.

На состоявшейся накануне в Краснодаре встрече с врио главы Адыгеи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документ о выделении кабинету министров республики 123 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка в Адыгее, а также пообещал рассмотреть вопрос о выделении средств на предоставление жилищных сертификатов семьям, потерявшим жилье.

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