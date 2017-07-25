Совфед одобрил закон о страховании пострадавших от терактов пассажиров

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совфед во вторник одобрил поправки к закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков. Документ предусматривает освобождение страховщика от выплаты, если страховой случай наступил в результате диверсии или теракта — в этой ситуации выплаты будет определять правительство.

Кроме того, предусмотрено, что процедура возмещения при теракте в метро устанавливается федеральным органом исполнительной власти, который регулирует сферу транспорта. Метрополитен не попадает под действие закона, он не страхует свою ответственность, а сам выплачивает компенсации пострадавшим пассажирам.

Также закон определяет ребенка, проезжающего без билета или по льготному билету, как пассажира, которому положено возмещение.

На Банк России возлагаются полномочия по утверждению формы письменного заявления о выплате страхового возмещения. Ранее это заявление составлялось выгодоприобретателем в произвольной форме.

Дополнительно устанавливается, что в случае создания органами госвласти в связи с произошедшим событием на транспорте специальных комиссий, проведения исследований и экспертиз, документы, содержащие выводы указанных комиссий или экспертиз, предоставляются страховщикам, которые могут их использовать для предъявления регрессного требования к виновнику происшествия.

Кроме того, поправками перевозчику вменяется в обязанность в течение пяти дней оповестить выгодоприобретателей об их правах на страховую выплату и о страховой компании, которая будет выплачивать возмещение.

Документ предлагает при причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего обязать страховщика осуществлять предварительную выплату в размере 100 тысяч рублей в течение трех дней с даты получения заявления. Страховые компании и метрополитен будут подвергаться финансовым санкциям (пени в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы) за просрочку выплаты или за отсутствие мотивированного отказа в такой выплате.

Согласно закону, выплаты за поврежденное имущество производятся в размере реального ущерба, заявленного выгодоприобретателем, но не более чем 600 рублей за 1 кг веса багажа (если при перевозке он был зарегистрирован как багаж) и 11 тысяч рублей за иное имущество при причинении вреда имуществу потерпевшего.

Закон исключает случаи двойного страхования: если у перевозчика есть добровольная страховка по международным стандартам, заключенная на условиях и с лимитами выплат, не уступающих требованиям российского закона, от ОСГОП он освобождается.