Эксперты одобрили идею строительства сафари-парка в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Эксперты одобрили инициативу строительства филиала Ленинградского зоопарка в виде сафари-парка в одном из районов Ленинградской области, отметив возможность комфортного размещения для животных и выгодное вложение средств.

Многолетний вопрос

В 2008—2012 годах власти обсуждали строительство новой территории зоопарка в Юнтолово, создание нового зоопарка задумывалось как строительство филиала существующего. Согласно планам, в центре города должны были остаться мелкие животные, а крупные хищники обжили бы новую территорию.

Однако экологи Петербурга заявили, что не видят возможности размещения зоопарка в этом месте, заявив о вирусной опасности контакта людей с перелётными птицами. В конце 2012 года власти отказались от идеи строительства филиала Ленинградского зоопарка рядом с Юнтоловским заказником.

Участок до конца года

"Находясь в самом центре Петербурга, Ленинградский зоопарк не может позволить себе развивать более естественный вид общения человека с животными, при котором звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно прогуливаются на большой территории, чувствуют себя как в живой природе. А посетители могут передвигаться по парку как пешком, так и на автомобилях, велосипедах, экскурсионных электрокарах", — заявил губернатор на встрече с руководством Ленинградского зоопарка, объявив об идее строительства филиала в области.

Он подчеркнул, что достигнута договоренность с руководством Ленинградского зоопарка, а также комитетом по культуре Санкт-Петербурга, о проработке возможности разместить такой сафари-парк в одном из близлежащих к городу районов области.

"Область готова предоставить зверинцу необходимую территорию для комфортного размещения крупных животных. В ближайшее время мы надеемся получить от руководства зоопарка требования для поиска оптимальной площадки", — подытожил Александр Дрозденко.

По его словам, власти продолжают работу по поиску участка около 200-300 гектаров, чтобы сделать филиал Ленинградского зоопарка Ленинградской области в виде сафари-парка. И готовы выступить соинвестором, принять участие в разработке концепции вместе со специалистами", — сказал Дрозденко.

Глава региона сообщил, что участок во Всеволожском или Ломоносовском районах может быть выбран до конца года, на реализацию только первого этапа строительства без закупки животных потребуется до 1 миллиарда рублей. По его мнению, в сафари-парке должны быть животные, способные жить в средней полосе. Администрация города готовит письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением выступить соинвестором в реализации этого проекта.

Комфортно и недорого

Эту идею уже поддержал председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, отметив ее плюсы и подчеркнув ответственность поставленной задачи. "Я уже много лет говорил о том, что было бы правильнее создать не второй зоопарк, а сафари-парк. Считаю, что это будет дешевле и с точки зрения строительства, и с точки зрения содержания животных. В том числе — и органичнее с точки зрения природного ландшафта. Более того, формат сафари-парка – современное решение. Там можно провести семьей целый день. Мне всегда казалось, что зоопарк с экзотическими животными можно оставить в центре города, а зоопарк с животными, которые живут в нашей полосе, можно перенести в сафари-парк", — сказала Сухенко.

Он подчеркнул, что "в любом случае строительство сафари-парка – это сложный профессиональный вопрос, он сложен и с точки зрения организации содержания животных, такое место еще нужно найти". "Необходимо учесть особенности ландшафта, нужен тщательный подход. Создание сафари-парка – вопрос, требующий привлечения высококлассных специалистов", — заявил глава комитета.

Город в городе

Директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба отметила обоюдную пользу при реализации проекта строительства сафари-парка для Ленинградской области и Петербурга, добавив, что сотрудничество регионов обеспечит профессиональное решение вопроса. "Разговоры о необходимости строительства нового зоопарка ведутся уже много лет. Если эта тема будет развиваться, город и область будут вместе решать этот вопрос, то это пойдет на пользу обоим субъектам. Зоопарк – это важный социальный город, который живет своей жизнью. Инфраструктура у такого "города в городе" очень сложная, и чтобы ее поддерживать, нужно учитывать множество нюансов", — сказала Скиба.

Она напомнила, что зоопарк по традиции содержит жирафа и белых медведей, под них отведены большие территории. "Но для того чтобы содержать других крупных животных, необходимы более обширные земли. В первую очередь должна быть поставлена цель – отделить территорию под развитие зоопарка. Согласно общемировой практике, зоопарки строятся постепенно. Сначала создается "ядро", потом вокруг него начинается "нарастать" основные объекты: здания для кормления, сенные сараи и так далее. Время на это требуется длительное – государственные зоопарки по объективным причинам развиваются медленнее, чем частные зоопарки, у которых больше свобод для реализации идей", — рассказала директор зоопарка.

Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга — напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София.

Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом для около 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.