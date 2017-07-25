МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подросток, который снял на мобильную камеру убийство в Ленинградской области, награжден медалью по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации 25 июля в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России 12-летний Тимур Меникаев награжден ведомственной медалью "За содействие", — говорится в сообщении.

Тимур, несмотря на свою юный возраст, проявил активную гражданскую позицию и помог в кратчайшие сроки раскрыть особо тяжкое преступление, поясняется в сообщении.

"Криминалисты следственного управления организовали для мальчика небольшую экскурсию и рассказали, насколько сложна и ответственна работа эксперта, отметив при этом, что она также интересна и увлекательна. Ему показали, что содержится в чемоданчике эксперта, и рассказали, для чего предназначены различные инструменты. Кроме того, объяснили, как различать и снимать отпечатки пальцев с различных поверхностей", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 3 мая на железнодорожной платформе станции Суйда Гатчинского района произошла драка, в которой один из ее участников от ножевых ранений скончался на месте. Тимур Меникаев в момент преступления находился неподалеку и успел снять происходящее на его глазах на видеокамеру мобильного телефона. Благодаря этому следователи смогли восстановить картину убийства, а также личность злоумышленника.

Как добавили в СК, дома у подозреваемого в убийстве был проведен обыск, обнаружен и изъят нож, на котором обнаружена кровь потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.