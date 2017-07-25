Москалькова считает присоединение части Рублевки к Новой Москве незаконным

ВЛАДИМИР, 25 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает незаконными публичные слушания, на которых часть территории на Рублевке была отнесена к Новой Москве.

В ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека федеральный омбудсмен призвала усовершенствовать процедуру публичных слушаний. Она отметила, что многие уполномоченные в регионах не раз сталкивались с ситуациями, когда публичные слушания "проходят формально, декоративно, иногда просто театрализованно для того, чтобы оформить заранее установленную волю".

"Совершенно незаконно и безнравственно проходили такие слушания в Москве в отношении части территории на Рублевке, которая была вырезана пятном и отнесена к Новой Москве, и разрешена застройка многоэтажными зданиями", — заявила Москалькова.

Она отметила, что "обычные жители были против", но ничего не могли сделать с этим решением.

"Конечно, все население, которое проживает на Рублевке — обычные люди в деревнях, в малых городах — были против, но ничего не могли сделать, потому что эта территория отнесена была к Москве, и на слушаниях присутствовали москвичи, которые никогда не жили и не будут жить в этом районе. Им все равно было, как голосовать. Такие слушания, к сожалению, ничего не дают, кроме как оформить беззаконие", — подчеркнула омбудсмен.