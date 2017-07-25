В ПФР рассказали, когда работающим пенсионерам ждать следующей прибавки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следующий перерасчет пенсий работающих пенсионеров, после которого их доход снова вырастет с учетом уплаченных работодателями страховых взносов за прошедший год, пройдет в августе 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее пресс-служба ПФР сообщала, что работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учётом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год. На такой перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер.

"Подобный перерасчёт проводится каждый год. Таким образом, в августе 2018 года будет проведён перерасчет страховых пенсий пенсионеров, которые работают в 2017 году", — говорится в сообщении.