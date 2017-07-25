В Москве абоненты "Мегафона" временно не могут оплатить парковку по sms

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Абоненты компании сотовой связи "Мегафон" во вторник не могут пополнить парковочный счет в Москве посредством sms, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Двадцать пятого июля … временно недоступна оплата парковки через смс-сообщения мобильного оператора Мегафон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата парковки через sms для пользователей сети "Мегафон" доступна через мобильное приложение "Парковки Москвы", паркоматы, личный кабинет на сайте Московского паркинга.

О восстановлении возможности смс-оплаты для абонентов Мегафона сообщат дополнительно, информирует АМПП.