Совфед одобрил закон о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Закон возлагает на организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязанность обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке.

Согласно закону, идентификация пользователей с использованием абонентского номера будет происходить на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. При этом устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.