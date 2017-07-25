Собянин назвал результаты ЕГЭ по физике и информатике "прорывными"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Результаты московских школьников при сдаче ЕГЭ по физике, математике и информатике улучшились почти в четыре раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские школьники сдали экзамены лучше, чем в предыдущем году и почти в два раза лучше, чем в среднем по стране. Более того за последний год значительно улучшились такие показатели, как по математике, информатике, физике. Это касается профильных классов. Показатели улучшились от двух до четырёх раз, это можно считать прорывной историей", — сказал Собянин во вторник на президиуме правительства города.

Мэр отметил, что достигнутые результаты дают большие возможности выпускникам поступить в ведущие вузы страны. К примеру, отметил мэр, за последние пять лет количество москвичей, поступающих в такой вуз, как МФТИ, увеличилось более чем в три раза.

"Это огромный труд преподавателей, самих школьников. Я их поздравляю и благодарю за успехи, которых они достигли в прошедшем учебном году", — добавил градоначальник.