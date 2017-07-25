Собянин назвал результаты ЕГЭ по физике и информатике "прорывными"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Результаты московских школьников при сдаче ЕГЭ по физике, математике и информатике улучшились почти в четыре раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что достигнутые результаты дают большие возможности выпускникам поступить в ведущие вузы страны. К примеру, отметил мэр, за последние пять лет количество москвичей, поступающих в такой вуз, как МФТИ, увеличилось более чем в три раза.
"Это огромный труд преподавателей, самих школьников. Я их поздравляю и благодарю за успехи, которых они достигли в прошедшем учебном году", — добавил градоначальник.