ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции Владивостока вернули жителю Приморья сумку с 2 миллионами рублей, которую он забыл на борту самолета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Владивостока обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. При ее осмотре сотрудники транспортной полиции обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и два миллиона рублей. Какие-либо документы в сумке отсутствовали", — сообщила Волк.

Полицейские нашли владельца сумки – 53-летнего жителя Приморья. К моменту обнаружения сумки он уже покинул аэропорт.

"Прибывший в дежурную часть хозяин денег пояснил, что прилетел во Владивосток из Москвы. При себе у него находилась сумка с деньгами и компьютером, а поскольку он сильно устал, после посадки самолета вышел из воздушного судна и направился к встречающим его родственникам. Отсутствие сумки он не заметил и обнаружил только после того, как ему позвонили полицейские и попросили приехать в дежурную часть полиции, чтобы забрать деньги и вещи", — рассказала Волк.