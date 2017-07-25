Строителям космодрома Восточный выплатили 5,6 млн руб долгов по зарплате

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Строителям космодрома Восточный в Амурской области выплатили 5,6 миллиона рублей задолженности по зарплате, осталось выплатить еще 164 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства Амурской области во вторник.
"Перед строителями космодрома Восточный задолженность по заработной плате сократилась на 5,6 миллиона рублей и составила 164 миллиона рублей перед 3,21 тысячи человек. ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" (ранее "Дальспецстрой") должно своим сотрудникам 121,7 миллиона рублей, ООО "ЦентрСтрой" – 17,8 миллиона рублей, ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" – 19,5 миллиона рублей, ООО "Управление механизации строительства" – 4,5 миллиона рублей, ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12" – 600 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что в Амурской области по состоянию на 24 июля текущего года пять действующих организаций и семь организаций-банкротов должны 575 своим работникам 34,6 миллиона рублей. Из них предприятия-банкроты должны 20,4 миллиона рублей 424 работникам. За прошедшую неделю общий объём задолженности уменьшился на 700 тысяч рублей. В полном объёме погасили долги по заработной плате ОАО "Амурдорснаб" – 200 тысяч рублей и ООО "ЭнергоАудитАмур" – 500 тысяч рублей. Незначительно сократилась задолженность в ООО "Теплоснаб".