Строителям космодрома Восточный выплатили 5,6 млн руб долгов по зарплате

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Строителям космодрома Восточный в Амурской области выплатили 5,6 миллиона рублей задолженности по зарплате, осталось выплатить еще 164 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства Амурской области во вторник.

Отмечается, что в Благовещенске состоялось совещание по вопросу выплаты долгов по зарплате. На совещание приглашались руководители и конкурсные управляющие организаций-должников.

"Перед строителями космодрома Восточный задолженность по заработной плате сократилась на 5,6 миллиона рублей и составила 164 миллиона рублей перед 3,21 тысячи человек. ФГУП "Главное военно-строительное управление № 6" (ранее "Дальспецстрой") должно своим сотрудникам 121,7 миллиона рублей, ООО "ЦентрСтрой" – 17,8 миллиона рублей, ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" – 19,5 миллиона рублей, ООО "Управление механизации строительства" – 4,5 миллиона рублей, ФГУП "Главное военно-строительное управление № 12" – 600 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в Амурской области по состоянию на 24 июля текущего года пять действующих организаций и семь организаций-банкротов должны 575 своим работникам 34,6 миллиона рублей. Из них предприятия-банкроты должны 20,4 миллиона рублей 424 работникам. За прошедшую неделю общий объём задолженности уменьшился на 700 тысяч рублей. В полном объёме погасили долги по заработной плате ОАО "Амурдорснаб" – 200 тысяч рублей и ООО "ЭнергоАудитАмур" – 500 тысяч рублей. Незначительно сократилась задолженность в ООО "Теплоснаб".