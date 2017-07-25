На нескольких улицах Южного Бутово ограничено движение

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В связи с реконструкцией Варшавского шоссе до 31 декабря круглосуточно ограничено движение по одной полосе на улице Маршала Савицкого от дома 2 до дома 8, улице 40 лет Октября от дома 10 до дома 15, а также на Симферопольском шоссе от дома 1 до дома 20., сообщает mos.ru.

Кроме того, с 27 июля по 1 сентября водители не смогут проехать по одной полосе на Щелковском шоссе от дома 5 до дома 125с на Большой Черкизовской улице. Ограничения вводятся в связи со строительством участка Северо-Восточной хорды.