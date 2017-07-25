В московском планетарии можно будет увидеть Луну днем

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. 26, 27 и 28 июля посетители "Парка неба" Московского планетария смогут рассмотреть в телескоп спутник Земли во всех подробностях среди бела дня, сообщается на официальном портале мэра столицы.

В течение этих трех дней с 12:00 до 19:00 Луна появится в небе над городом в виде узкого серпа, что, однако, не помешает рассмотреть ее многочисленные кратеры и моря.

"Парк неба" Московского планетария — это первый в мире комплекс астрономических приборов и инструментов, обсерватория и музей под открытым небом. Его открыли в 1947 году к 800-летию Москвы. Приборы парка позволяют отслеживать астрономическое положение планет и звезд над горизонтом столицы, а также рассказывают историю развития астрономии и наук о Земле.