На Ямале более 60% поголовья оленей привили от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Более 60% из 730-тысячного поголовья оленей вакцинировано на Ямале от сибирской язвы, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"Режим чрезвычайной ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе по условиям природных пожаров не повлиял на планы ветеринарной службы по вакцинации животных в тундре. В настоящее время специалисты работают на самых северных территориях арктического региона. В других районах Ямала прививочная кампания проведена. Вакцинировано более 60% стада северных оленей, вакцинация идет по плану и даже с небольшим опережением", — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено контролю ситуации в Ямальском районе. Межведомственная рабочая группа облетела все стойбища семей кочевников ямальской тундры для мониторинга общей ситуации: оценки здоровья кочевников, состояния стада. Каких-либо проблем не выявлено.

Параллельно контрольным облетам и кампании по вакцинации ветеринары консультируют оленеводов о мерах предотвращения негативных последствий и эпизоотий, о путях и мерах безопасного передвижения при высоких температурах воздуха, напоминают о местах, выведенных из хозяйственного оборота, информируют региональные власти.

Специалисты районных администраций, профильных департаментов и служб региона отмечают, что с кочевниками налажен постоянный информационный обмен. По каждому сигналу ответственные сотрудники выезжают на проверки. Этому способствует и стабильная спутниковая связь, которой охвачены все оленеводческие бригады и хозяйства. Сейчас ситуация в районах спокойная, отмечают власти.

Другие новости региона читайте здесь