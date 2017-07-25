В Якутии более 60 дворов остаются подтопленными из-за паводка

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Почти 20 домов, более 60 дворов и ряд социальных объектов в нескольких поселках Якутии остаются подтопленными из-за паводков, сообщают власти Якутии.

К середине июля из-за паводка в Якутии было подтоплено более 100 дворовых территорий. В частности, в селе Сватай частично подтопило 57 дворов, социальные объекты, улицы и два пешеходных моста; в селе Аргахтах были частично подтоплены 46 дворовых территорий, дизельная электростанция (ДЭС), школа, внутрипоселковые улицы и линии теплосетей; в селе Андрюшкино затопило территорию вертолетной и метеорологической площадки.

"По состоянию на 25 июля, в селе Сватай, где проживают 469 человек, частично подтоплено 18 дворов жилых домов с населением 57 человек, четыре социально-значимых объекта, улицы и два пешеходных моста…. Отселение в ПВР (пункт временного размещения) не проводилось, уровень воды в реке Алазея ниже критического и продолжает падать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Аргахтах остаются подтопленными 46 дворов, залито водой 19 домов. Жильцы расселены по родственникам, а три человека находятся в пункте временного размещения. Также подтоплены здание школы, школьной мастерской и гаража, улицы и теплосети. Уровень воды за сутки снизился на два сантиметра – до 891 сантиметра при критических 777 сантиметрах.

Вода ушла из четырех домов, подтопленных рекой Чара в селе Токко, и 10 домов в селе Бясь-Кюель. В селе Андрюшкино остаются подтопленными вертолетная и метеорологическая площадки. Уровень воды за сутки повысился на пять сантиметров, но он ниже критического. В селе Октемцы река Лена размыла участок дамбы, но населению подтопление не угрожает. Восстанавливать дамбу будут после схода воды. В селе Томтор из-за паводка на реке Куйдусун размыло мост на трассе "Оймякон", движение между селами Томтор и Орто-Балаган отсутствовало. Сейчас проезд по мосту открыт. Паводком размыта дорога между селами Токко и Уолбут, подтоплены сенокосные угодья.

Во всех подтопленных селах работают спасатели и оперативные штабы. Там, где дома освободились от воды, комиссии приступили к подсчету ущерба.