Во всех реках в Уссурийске спадает уровень воды

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Спад воды зафиксирован во всех реках Уссурийского городского округа в Приморье, пострадавшего от паводка, сообщает администрация округа.

В пятницу в регионе прошли ливневые дожди с грозами, тогда синоптики сообщили о подъеме уровня воды в реках в среднем на два и более метра. В Уссурийске и в Яковлевском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Несколько сел в регионе остались без автомобильного сообщения. Сейчас его уже восстановили. Кроуновка после подмыва временного моста оказалась отрезанной.

"Восстановлено транспортное сообщение со всеми селами, за исключением Кроуновки. Движение автомобилей в это село будет открыто к концу дня. Сегодня в Уссурийском городском округе осадков не ожидается. За ночь на всех реках зафиксирован спад уровня воды. На реке Раздольной вода упала на 91 сантиметр. Река около села Кроуновка вернулась в свое русло", — говорится в сообщении.

В ближайшее время начнется дезинфекция и дератизация подтопленных территорий. Предстоит откачать воду и очистить 19 колодцев на сельских территориях.

За несколько дней поступило 70 заявлений о подтоплениях от жителей города, в отделы по работе с сельскими территориями обратились 126 человек.